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Определены победители и призеры конкурса «Литературный марафон»

Определены победители и призеры конкурса «Литературный марафон»

Подведены итоги конкурса «Литературный марафон» для обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования. 

«Конкурс проходил в два этапа в формате видео-конференц-связи и был посвящен народному искусству и культурному наследию Сибири. В финальных испытаниях приняли участие десять победителей первого этапа конкурса», – уточняется в информационном релизе. 

Первое место занял студент Новосибирского техникума железнодорожного транспорта Виктор Дорофеев, второе место – студентка Новосибирского торгово-экономического колледжа Виктория Титченко, третье место – студент Новосибирского промышленно-энергетического комплекса Андрей Сухомлин.

# Общество
По материалам: edu.ru

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