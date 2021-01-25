Первые модели и исторические показы: из чего сложились традиции Недели высокой моды

Вадим Карасев

Сегодня в Париже стартовала кутюрная Неделя моды. Пандемия коронавируса изменила привычный формат мероприятия: тем дороже нам становятся история и традиции, которые сложились за десятилетия. В нашем материале предлагаем вспомнить несколько ярких фактов из истории Недели моды.





Ив Сен-Лоран с моделями

Первые модели

Показы мод (défilés de mode) проводились в Париже еще в XVIII веке — это были своеобразные коммерческие встречи клиентов и портных. Изначально одежда демонстрировалась на жестких манекенах, из-за чего клиентам было трудно оценить, как одежда будет сидеть на теле. Только в 1850-х годах отец haute couture Чарльз Фредерик Уорт впервые задумал представить свои изделия на женщинах — так родилась профессия манекенщицы.





Модели в нарядах Hylan Booker, 1969 год

Правила Высокой моды

Принадлежность бренда к высокой моде определяется на основании ряда правил, установленных стандартами Chambre Syndicale de la Haute Couture (Синдиката высокой моды). Более строгие критерии были установлены в 1945 году. Так, чтобы иметь право называть себя домом высокой моды и использовать термин haute couture, члены синдиката должны следовать определенным правилам.

В их число входят пошив на заказ для частных клиентов, наличие ателье в Париже, в котором работает не менее пятнадцати сотрудников на постоянной основе, и, конечно, создание коллекции на каждый модный сезон, где будут представлены не менее пятидесяти оригинальных моделей дневной и вечерней одежды. Именно этот свод правил положил начало первой концепции Недели моды, проводимой дважды в год ведущими модными домами.





Кайя Гербер на кутюрном показе Givenchy

Первая Неделя моды

Первая Неделя моды в Париже состоялась 28 ноября 1973 года под руководством основательницы Недели моды в Нью-Йорке Элеонор Ламберт. На этом мероприятии впервые в Париже были представлены коллекции haute couture, prêt-à-porter и мужской одежды. Мероприятие проводилось в Версальском дворце в качестве благотворительного вечера, чтобы собрать средства на ремонт королевской резиденции, который оценивался примерно в 60 миллионов долларов.





"Битва за Версаль"

Первая Неделя моды в Париже положила начало и мегасоревнованию, которое вошло в историю моды. "Состязались" тогда пять американских дизайнеров — Анна Кляйн, Билл Бласс, Рой Холстон, Оскар де ла Рента и Стивен Берроуз — и пять французских: Марк Боан, работавший тогда в Christian Dior, Эмануэль Унгаро, Юбер де Живанши, Пьер Карден и Ив Сен-Лоран.

Гостями того показа стали 700 человек, в том числе такие звезды, как принцесса Монако Грейс Келли, Элизабет Тейлор и Лайза Миннелли. Исторический показ вошел в историю как "Битва за Версаль".





Темнокожие модели на французском подиуме

На "Битве за Версаль" американские дизайнеры объединились, чтобы представить свои работы в рамках одного показа. Из 36 моделей 11 были темнокожими, что для того времени было беспрецедентным. Девушки стали настоящими звездами шоу, а зрители были в восторге от зрелища.





Первый показ для широкой публики

В 1984 году Тьерри Мюглер стал первым модельером, открывшим французской публике доступ к миру моды. В честь 10-летия своего модного дома Мюглер устроил грандиозный показ своей коллекции осень-зима — 1984 на стадионе Le Zénith. Шоу посмотрели порядка 6 000 человек.





Важность локации

Место проведения самого первого показа, кажется, наложило свой отпечаток на традиции Недели моды. Теперь дизайнеры соревнуются в том, кто же выберет более впечатляющую локацию, а показы у главных парижских достопримечательностей уже стали неотъемлемой частью мероприятия.





Показ Chanel в декорациях супермаркета в Le Grand Palais

Часто модные дома имеют определенные места, где ежегодно проводится их шоу. Так, Le Grand Palais уже неразрывно связан с показами Chanel (в эпоху Карла Лагерфельда там создавали самые невероятные декорации), в Le Musée Rodin проходят показы Dior, а в Лувр звал своих гостей Louis Vuitton. Saint Laurent провел несколько впечатляющих шоу у подножья главного символа Парижа — Эйфелевой башни.





Показ Saint Laurent

Афтепати

В начале 1900-х годов французский дизайнер Поль Пуаре стал первым, кто устраивал после своих показов роскошные вечеринки. В наши дни такие афтепати с участием знаменитостей — это традиция, а также возможность для дизайнеров общаться с друзьями, деловыми партнерами, клиентами и представителями прессы в неформальной обстановке.





Кристи Тарлингтон, Вероника Уэбб, Наоми Кэмпбелл и Кристен Макменами в 1990-е