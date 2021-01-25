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Певица Мария Максакова тайком прилетела в Москву из Киева через Стамбул

Певица Мария Максакова тайком прилетела в Москву из Киева через Стамбул

Оперная певица и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, которая в 2016 году уехала в Украину, тайно вернулась в Россию.

Как передает телеканал НТВ, в целях конспирации из самолета в московском аэропорту Внуково она вышла в маске и с большими очками на носу.

Уже вернувшись она заявила, что все близкие отговаривали ее от эмиграции в соседнюю страну в 2016-м году. Тем не менее, она все равно решила уехать на Украину с мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, которого позже застрелили в Киеве. Теперь Максакова утверждает, что полна решимости начать новую жизнь.

По словам авторов программы «Новые русские сенсации», в рамках которой вышло ее интервью, Максакова держала возвращение в Россию в секрете. Поскольку прямое сообщение Киева с Москвой отменено, певица летела с пересадкой в Стамбуле. 23 января борт приземлился во Внуково.


Ранее Максакова призналась, что больше не имеет предубеждения по поводу своей концертной деятельности на российской территории. И готова снова радовать своими выступлениями российских поклонников.

«Я свои старые интервью смотреть не могу. Я выключаю. Я не могу видеть себя с этими выпавшими волосами, остриженными. С этими жуткими трясущимися руками, с безумными глазами. Тяжело. Сейчас другое дело, прошло много времени. Не скажу, что я встала на крыло, но приближаюсь к этому», — сказала певица.

Напомним, что во время своего пребывания в Украине Максакова жестко критиковала власти России и также заявляла, что они причастны к убийству ее мужа.

Но позже она поменяла свою точку зрения. И сказала, что не считает причастным к убийству Вороненкова ее бывшего мужа Владимира Тюрина (по версии украинских следственных органов именно он якобы по заданию ФСБ организовал убийство экс-депутата Госдумы).

Отчитавшись в интервью о своей радости по поводу возвращения в Россию, Максакова дала несколько комментариев украинским СМИ, из которых следует, что она никуда не возвращалась, и ее прилет в Москву вынужденный.

Так, изданию «Гордон» она поведала, что приехала в столицу России для прохождения некой экспертизы, которую ей назначил московский суд по имущественному спору.

«Как только я пройду экспертизу, сразу же вернусь назад. Мой сын сейчас в Киеве. Надеюсь вернуться в середине февраля. Так что ждите меня с хорошими новостями. Я надеюсь, украинцы меня поймут», — заявила певица.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Москве госпитализировали мать Марии Максаковой — актрису Людмилу Максакову. Она сама приехала в одну из московских клиник, где было принято решение о ее госпитализации.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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