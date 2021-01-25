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«Положительная динамика» — врачи оценили состояние премьера Абхазии

«Положительная динамика» — врачи оценили состояние премьера Абхазии

Состояние здоровья премьер-министра Абхазии Александра Анкваба консилиумом специалистов, состоявшимся сегодня, 25 января, оценивается как стабильное, с положительной динамикой. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Абхазии.

«По словам медиков, сознание характеризуется как ясное, пациент осуществляет контакт с лечащим персоналом. Проводится необходимая медикаментозная терапия», — отмечают в кабмине.

Как сообщало ИА Newstes, Александр Анкваб 8 января был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. 17 января его перевели на искусственную вентиляцию легких. На тот момент состояние премьер-министра оценивалось как стабильно тяжёлое.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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