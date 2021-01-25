Порошенко призвал ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинированием

Анастасия Иванова

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что за мошеннические сделки вокруг коронавируса должна быть предусмотрена уголовная ответственность.Об этом сообщает пресс-служба партии.“Я хотел бы напомнить, что ровно год назад предыдущее правительство Зеленского распродало за бесценок все средства защиты, оставив людей – учителей, врачей, людей пожилого возраста абсолютно без масок, без средств защиты, что повлекло очень серьезные последствия. Несколько позже мы имели ужасную ситуацию, когда мы согласились на то, чтобы сформировать антиковидный фонд, средства были собраны по местному самоуправлению, по культуре, по науке, лежали мертвым грузом без того, чтобы быть направленными на закупку тестов, вакцин, оборудования, кислорода и оборудования коек “, – напомнил Порошенко.Он отметил, что Украина заплатила жизнями людей за преступное бездействие власти.“Год назад нас проинформировали о том, что страна имеет десятки миллионов тестов, и это была ложь. Власти Украины фальсифицирует статистику за счет ограничения тестов. Недавно получена переписка между Офисом президента и Министерством иностранных дел, которая свидетельствует, что в мае прошлого года Европейский союз предлагал Украине принять участие в финансировании путем небольшого взноса на закупку вакцин. И поскольку средства нужно было этой власти направлять на “большое воровство” с откатами, закупка вакцин не была профинансирована. Сегодня Украина осталась едва ли не единственная среди стран, где еще не началась вакцинация” , – отметил Порошенко.Лидер “Европейской Солидарности” отметил, что стратегия преодоления пандемии является принципиально важной для страны.“Пункт первый – это тотальное тестирование. После этого – эффективный мониторинг тех, кто оказался заболевшим, бесплатные лекарства, бесплатные кровати, снабженные кислородом”, – отмечает Порошенко.Он добавил, что с учетом тех, кто уже переболел и имеет антитела, количество граждан, нуждающихся в первоочередной вакцинации, сократилось.“Мы до сентября должны завершить вакцинацию, и сейчас правительство должно обеспечить как можно скорее начать вакцинацию безопасными лекарствами”, – отмечает Порошенко.По словам политика, необходимо по примеру программы “Доступные лекарства” ограничить максимальную цену на тесты и на медикаменты.Кроме того, “Европейская Солидарность” инициирует введение уголовной ответственности за мошенничество с вакцинированием от ковида.“Я твердо убежден, что мы должны сохранить транспарентность и ввести уголовную ответственность за нарушение очередей – кто должен вакцинироваться, начиная исключительно из групп риска”, – говорит Порошенко.