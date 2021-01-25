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Посольство России в Кишиневе — США: Займитесь своими проблемами

Посольство России в Кишиневе — США: Займитесь своими проблемами

Посольство Российской Федерации в Молдавии распространило сообщение, в котором призвало официальное руководство США «не вмешиваться во внутренние дела других государств и заняться решением собственных проблем». Заявление было сделано в контексте комментариев американских дипломатов о действий правоохранительных органов РФ 23 января, во время несанкционированной акций протеста в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального.

В российском диппредставительстве подчеркивают, что «лицемерие — инструмент американской дипломатии». Осуждая правомерные действия российских силовиков, представители Вашингтона демонстрируют двойные стандарты.

«Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. (Когда ответите за многочисленные нападения американской полиции на российских журналистов, освещавших протесты в США в течение 2020 г.?) А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию», — отмечается в сообщении.

Напомним, Вашингтон активно вмешивался и во внутренние дела Молдавии. Так в ноябре 2020 года, в период кампании по выборам президента РМ американский посол в Кишиневе Дерек Хоган открыто поддержал кандидата от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду, даже пообещав ей в случае поражения помочь организовать «кишиневский майдан». О том, что США готовили в Молдавии цветную революцию, предупреждал и глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Одержавшую победу Санду во время инаугурации её сторонники приветствовали размахивая американскими флагами, а местные СМИ тогда написали, что Молдавия перешла под ручное управление США. Сама же Майя Санду начала свое президентство с радикальной антироссийской риторики.

Как сообщало ИА Newstes , 23 января у здания посольства России в молдавской столице тоже собрались несколько десятков человек, чтобы выразить поддержку Алексею Навальному. Их встретили гражданские активисты, которые считают, что задержанный 17 января после возвращения в Россию Навальный не является «узником совести», как его хотят выставить на Западе. Представители Национального освободительного движения (НОД) заявили, что на стороне российских правоохранительных органов и руководства РФ. Они скандировали: «Путин — национальный лидер России», «Навальный — враг России».

«Навальный агитирует за то, чтобы Россия была уничтожена, а мы против этого», — объяснили свою позицию в НОД.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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