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Повышенную ставку НДФЛ предлагают применять в отношении дивидендов

Повышенную ставку НДФЛ предлагают применять в отношении дивидендов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал ко второму чтению законопроекта о поправках в Налоговый кодекс прописать норму, позволяющую применять повышенную ставку НДФЛ в размере 15 процентов в отношении средств, выплаченных через дивиденды. Данную норму предложено прописать в законопроекте Правительства, позволяющем предприятиям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам санаторно-курортного лечения.

Средства, полученные в результате увеличения ставки налога для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, пойдут на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Правоприменительная практика показала, что в случае уплаты дивидендов, которые регулируются налогом на прибыль, возникает ситуация, когда выплаченные средства через дивиденды фактически освобождаются от налогообложения на доходы, пояснил глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Именно эти средства являются самими большими, и когда президент говорил о социальной справедливости, вряд ли хотели исключить из этого налогообложения именно дивиденды», — сказал Макаров.

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Вопросы выплаты дивидендов надо зафиксировать в 217 статье Налогового кодекса, касающейся подоходного налога, и тогда эта проблема уйдёт, полагает депутат. Законопроект было рекомендовано принять во втором чтении с учётом предлагаемой нормы.

Предлагаемая   инициатива также даёт работодателям возможность заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями, а не только с туроператорами. При этом компания сможет учитывать такие затраты в составе расходов на оплату труда при расчёте налога на прибыль организаций. То же будет касаться оплаты санаторно-курортного отдыха не только самих работников, но и членов их семей. Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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