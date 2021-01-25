Правительство России утвердило план мероприятий на семь лет по Десятилетию детства

Алексей Вольцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий на семь лет по Десятилетию детства, информирует ТАСС.

Об этом глава кабмина сообщил на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин напомнил, что начался четвертый год Десятилетия детства, которое проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Утвержден план мероприятий в рамках Десятилетия детства на ближайшие семь лет (всего их около 130), они охватывают все вопросы, которые касаются наших маленьких граждан, начиная от их здоровья и заканчивая безопасностью», – сказал Михаил Мишустин.

Председатель Правительства Российской Федерации отметил, что продолжатся поддержка родителей и опекунов, расширение существующих мер для улучшения материального положения и жилищных условий семей.

«Будем также совершенствовать систему оказания медицинской помощи детям и питания учеников в образовательных организациях, повышать доступность образования: в каждом регионе должны быть комфортные школы и детские сады, возможности для занятий творчеством, спортом, посещения секций, кружков», – подчеркнул Михаил Мишустин.

«Отдельное внимание – ребятам с ограничениями по здоровью, а также тем, кто остался без попечения родителей», – заявил премьер-министр.

По его словам, «будут усовершенствована система опеки и попечительства и автоматизирован учет нуждающихся в жилье, расширены формы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями».

2018–2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства в соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства.