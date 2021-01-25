Президент Польши призвал ЕС усилить антироссийские санкции

Лидия Мартынова

Президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкционное давление на Россию и ограничить возможности «Газпрома» в Евросоюзе накануне встречи глав МИД ЕС, на которой обсудят шаги в отношении РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

В интервью Financial Times Дуда назвал разговоры об усилении санкций «абсолютно оправданными», учитывая еще и воссоединение Крыма с Россией.

«Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб — при помощи санкций. Поэтому мы готовы помочь выработать консенсус по данному вопросу», — считает польский президент.

В этой связи президент Польши предложил действовать через давление на «Газпром», предложение сделано на фоне обсуждения идеи остановки строительства трубопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным, о чем говорится в принятой в минувший четверг резолюции Европарламента. На необходимости отказа ЕС от «Северного потока — 2» настаивают и США, нацеленные на поставки в Европу своего сжиженного газа.

«Я думаю, если мы ограничим возможность экономического функционирования „Газпрома“ на территории ЕС, особенно в том, что касается заключения новых (соглашений) об инвестициях, тогда ситуация с такими делами, как соблюдение международного права, а также прав человека и политических прав в России, начнет сдвигаться вперед, потому что это будет серьезным шагом в сфере российских экономических интересов», — заявил он.

Основной для «Северного потока — 2» партнёр России в Евросоюзе — Германия — продолжает настаивать на том, что газопровод должен быть построен, в минувший четверг, 21 января, это подтвердила канцлер Ангела Меркель. В воскресенье с этой же позицией выступил координатор правительства ФРГ по России Йоханн Заатхофф — в интервью изданию Saarbrücker Zeitung он высказался против новых санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу «Северного потока — 2» с арестом Алексея Навального.

При этом помимо Польши как минимум две страны ЕС накануне министерской встречи уже высказались за санкции: главы МИД Франции и Чехии сделали соответствующие заявления.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут «как под копирку»». В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.