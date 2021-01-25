Путин о «расследовании» про «его дворец» в Геленджике: «Скучно, девочки!»

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин заявил сегодня, 25 января, в ходе онлайн-встречи со студентами, что так называемый дворец в Геленджике, который ему приписан в «расследовании» блогера Алексея Навального, не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.

«Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!», — констатировал российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос студента о видео Навального.

Он назвал это «монтажом и компиляцией».

Как подчеркнул Путин, эти слухи специально были запущены, чтобы попытаться «промыть мозги» россиянам, которые посмотрели фильм Навального.

«Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы», — пояснил президент.

Путин отметил также, что в отношении любого подобного недвижимого имущества должны быть какие-то документы, данные о финансовых проводках, «хотя бы какие-то оформления у нотариуса — там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде».

«Выражаясь языком одного из известных наших персонажей можно сказать: „Скучно, девочки!“ Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще», — заключил Путин.

ИА Newstes уже сообщало: ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина нет дворца под Геленджиком, назвав фильм вернувшегося из Германии Навального лохотроном, псевдорасследованием и прогнозируемой информатакой. По словам Пескова, в Кремле ознакомились с публикацией Навального. Как он заметил, «эта тема была вброшена года три-четыре назад». Спикер Кремля подчеркнул, что «вся собственность президента России декларируется ежегодно, она изложена в публикуемой ежегодной декларации». Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что в конце псевдорасследования указаны реквизиты для перевода денег. Песков заявил, что это — главная цель подобных публикаций. «В конце этого „чудесного“ материала указаны счета с просьбой перечислять туда деньги. И мне кажется, что это главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований. Это и есть такой главный лохотрон», — резюмировал он.

Напомним, что в Сети появились фильм и публикация Навального, в котором рассказывается о комплексе резиденций под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей, которые, как утверждает Навальный якобы принадлежат президенту РФ Владимиру Путину.

Дважды осужденный условно за хищения Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по «делу Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из ФРГ. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.



