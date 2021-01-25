Россия и Армения провели штабные переговоры в Ереване

Анастасия Иванова

Делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковником Сергеем Истраковым прибыла сегодня, 25 января, в Армению. Как сообщает пресс-служба Минобороны закавказской республики, российская делегация примет участие в штабных переговорах по всем направлениям военного сотрудничества двух стран.

Ранее в понедельник состоялись встречи Сергея Истракова с министром обороны Вагаршаком Арутюняном и начальником Генштаба ВС Армении Оником Гаспаряном.

Напомним, после неблагоприятного для Армении завершения недавней войны в зоне карабахского конфликта ряд представителей властей и оппозиции республики заявили о необходимости укрепления стратегического союза с Россией прежде всего в военно-политической сфере, а также выразили уверенность в том, что без российской помощи не удастся восстановить боеспособность армянской армии до предвоенного уровня. Помимо этого, указывалось на целесообразность создания в Армении второй военной базы России — в приграничной с Азербайджаном Сюникской области.