Россиянин сел на мель в Греции на угнанной из Турции яхте
Сегодня, 10:40 Вадим Карасев
В Греции задержан 33-летний гражданин России, который незаконно пересек границу страны и сел на мель у побережья острова Тинос.
Как сообщает издание Protothema, 19 января россиянин угнал яхту в турецком порту Чешме и направился на ней в Грецию. 22 января он сел на мель близ города Киония на острове Тинос. К обездвиженному паруснику направились два патрульных катера, новый капитан судна был задержан.
Мужчину арестовали за незаконное пересечение границы, администрация города Тинос проводит проверку по факту случившегося. Подробности о личности россиянина не приводятся. Яхту пришлось вызволять с мелководья при помощи спецтехники.
По материалам: uposters.ru