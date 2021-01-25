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Россиянин сел на мель в Греции на угнанной из Турции яхте

Россиянин сел на мель в Греции на угнанной из Турции яхте

В Греции задержан 33-летний гражданин России, который незаконно пересек границу страны и сел на мель у побережья острова Тинос.

Как сообщает издание Protothema, 19 января россиянин угнал яхту в турецком порту Чешме и направился на ней в Грецию. 22 января он сел на мель близ города Киония на острове Тинос. К обездвиженному паруснику направились два патрульных катера, новый капитан судна был задержан.

Мужчину арестовали за незаконное пересечение границы, администрация города Тинос проводит проверку по факту случившегося. Подробности о личности россиянина не приводятся. Яхту пришлось вызволять с мелководья при помощи спецтехники.

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По материалам: uposters.ru

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