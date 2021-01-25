Российских автомобилистов ждут новые штрафы в 2021 году

Вадим Карасев

С 2021 года действует новый штраф за брошенные или разукомплектованные автомобили. Автолюбители могут заплатить до 3000 рублей за выявленное правонарушение, рассказал управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин в беседе с агентством "Прайм".

За автомобиль без стекол и колес владельцу придется выложить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. За мойку транспортного средства в не предназначенных для этого местах хозяин должен будет отдать до 2 тыс. рублей, а за остановку или проезд по газонам, цветникам или зеленым насаждениям — до 4 тыс.

Стоянка и проезд по детским игровым площадкам карается штрафом от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. А за отказ водителя от медосвидетельствования и наличие в салоне несовершеннолетнего может грозить штраф 50 тыс. рублей и лишение прав на срок от двух до трех лет.

"Новости касаются и порядка техосмотра: самая устрашающая часть реформы перенесена еще на год — штраф 2 тыс. рублей за каждый день езды без диагностической карты появится только в марте 2022 года. Однако изменилась периодичность для техосмотра: новые автомобили не проходят его первые четыре года, по прошествии этого периода нужно будет проходить его раз в два года, а для машин старше десяти лет — каждый год", — сказал эксперт.

Ранее Ruposters писал, что водителей хотят лишать прав за 3 нарушения.