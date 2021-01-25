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СМИ: Кортни Кардашьян встречается с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером

СМИ: Кортни Кардашьян встречается с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером

41-летняя телезвезда Кортни Кардашьян и 45-летний барабанщик группы Blink-182 закрутили роман. Об этом сообщает западное издание People. В минувшие выходные пара вместе проводила время в доме у матери Кортни Крис Дженнер в Палм-Спрингс, откуда они делились похожими видео у бассейна в своих сторис.

Они встречаются уже месяц или два. Они были друзьями в течение долгого времени, но потом их отношения переросли в несто большее. Трэвису она давно нравится,

— рассказал инсайдер.


Трэвис Баркер

У Баркера есть трое детей от бывшей жены Шанны Моклер, с которой он прожил в браке четыре года: 21-летняя дочь Атиана (она является дочерью Шанны), 17-летний Лэндон и 15-летняя Алабама.

Кортни воспитывает троих детей от брака со Скоттом Дисиком: 11-летнего Мейсона, восьмилетнюю Пенелопу и шестилетнего Рейна.


Кортни Кардашьян

С Трэвисом Кортни знакома много лет. Их нередко видели вместе на совместных прогулках по Лос-Анджелесу, но это были дружеские встречи. Баркер всегда говорил о Кардашьян как о своей близкой подруге.

Кортни — мой дорогой друг. Вот и все. Я хочу сказать, что люблю ее до смерти. И я люблю до смерти ее семью. Но да, мы просто друзья,

— говорил он в интервью пару лет назад.


Колсон Бейкер и Трэвис Баркер
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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