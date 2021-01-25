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Стало известно, когда в Украине начнут штрафовать нарушителей языкового закона

Стало известно, когда в Украине начнут штрафовать нарушителей языкового закона
С 16 июля 2022 года в Украине начнут штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.

Об этом в интервью “Радио Свобода” рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Размер штрафов от 5100 до 6800 гривен.
“Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф”, – отметил Креминь.

По его словам, штрафы можно обжаловать в судебном порядке, но для этого должны быть приведены определенные доказательства.

“Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет” прославиться “на всю страну, что для них закон – не закон и страна – не страна. Таких у нас нет, и вряд ли они появятся. Поэтому одни из провокаций преследования, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее – у нас таких в штате нет”, – отметил языковой омбудсмен.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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