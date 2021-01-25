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Старшеклассники Мурманской области прошли профессиональное обучение

Старшеклассники Мурманской области прошли профессиональное обучение

В гимназии № 8 города Мурманска состоялось торжественное вручение ученикам 11-х классов свидетельств о получении профессии агента банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Обучение проводилось за счет областного бюджета на базе Мурманского индустриального колледжа, 18 человек успешно сдали квалификационный экзамен.

Профессиональное обучение старшеклассников в регионе проводится с 2019 года. В 2019 году в 11 областных колледжах на обучение по 12 программам профессиональной подготовки приняты группы школьников (279 человек) из десяти населенных пунктов Мурманской области.

В 2020 году осуществлен прием более 300 школьников в 12 профессиональных образовательных организаций по девяти программам профессионального обучения.

# Общество
По материалам: edu.ru

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