Стартовал отбор на участие в чемпионате профмастерства «Московские мастера»

Алексей Вольцев

Стартовал квалификационный отбор на участие в IX Открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Соревнования по стандартам WorldSkills Russia пройдут с 25 января по 21 февраля.

В этом сезоне отбор проводят по 167 компетенциям.

«Московский региональный чемпионат по стандартам WorldSkills – первый и самый важный этап на пути к финалу национального чемпионата. Это уникальная возможность продемонстрировать свои умения и навыки, приобретенные за время обучения, и подтвердить уровень профессионализма на практике», – сообщил Управления по развитию движения WorldSkills в Москве Московского центра качества образования Сергей Куколев.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.