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Степанов пообещал украинцам «еще одну» вакцину от коронавируса

Степанов пообещал украинцам «еще одну» вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил согражданам, что вскоре Киев сможет получить еще одну вакцину от коронавирусной инфекции.

Выступая в эфире телеканала «Украина 24» вечером 24 января, глава ведомства выразил надежду на скорое подписание соответствующего контракта.

«Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор и тогда сможем об этом рассказать», — сказал Степанов.

Отметим, что его заявление звучит так, как будто на Украину уже завезли вакцину, и теперь речь идет о поставках еще одной. На самом же деле, у Киева в этом плане имеются одни лишь туманные перспективы.

По словам того же главы Минздрава, Украина в ближайшее время рассчитывает на 700 тыс. доз китайской вакцины Sinovac и еще на 210 тыс. доз Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Однако и то и другое пока что написано вилами на воде. Так, глава представительства ВОЗ на Украине Ярно Хабихт пока не смог точно сказать, какие страны и когда начнут получать вакцину в рамках проекта COVAX.

Выступая 24 января в эфире украинского телеканала ICTV, он лишь отметил, что какая-то ясность в этом вопросе наступит в самом конце этого месяца. Также неясно и то, какая именно вакцина будет поставляться.

«Какие страны получат ранние поставки, будет известно в конце января. Мы говорим о Pfizer, но постепенно будут также доступные и другие вакцины», — сказал Хабихт.

Что же касается китайской вакцины компания Sinovac Biotech, то контракт на ее поставку и вовсе оказался под угрозой срыва.

Как сообщало ИА Newstes, ранее все тот же Максим Степанов заявил, что украинская сторона откажется от приобретения китайской вакцины, которую производит компания Sinovac Biotech, если её эффективность будет менее 70%.

Данное заявление последовало после того, как стало известно о том, что общая эффективность этой вакцины составляет немногим более 50%.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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