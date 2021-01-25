Студенты выпускных курсов колледжей и техникумов Свердловской области приступили к очному обучению

Лидия Мартынова

Студенты выпускных курсов колледжей и техникумов приступили к реализации образовательных программ на площадках образовательных учреждений с 25 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Обучающиеся других курсов продолжат обучение в дистанционном формате до особого распоряжения. Соответствующие решения приняты штабом по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции, уточняется в информационном релизе.