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Студенты выпускных курсов колледжей и техникумов Свердловской области приступили к очному обучению

Студенты выпускных курсов колледжей и техникумов Свердловской области приступили к очному обучению

Студенты выпускных курсов колледжей и техникумов приступили к реализации образовательных программ на площадках образовательных учреждений с 25 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Обучающиеся других курсов продолжат обучение в дистанционном формате до особого распоряжения. Соответствующие решения приняты штабом по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции, уточняется в информационном релизе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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