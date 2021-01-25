Сублимация печать: подробно о технологии

Роман Иванов





В основе данной методики лежит термическая возгонка твердых чернил. Краситель переходит в газообразное состояние и окрашивает изделие. Краска проникает глубоко в обрабатываемую поверхность и там конденсируется.

Благодаря высоким температурам поверхность окрашиваемого предмета начинает слегка плавиться, а частицы красителя спаиваются с верхним слоем материала. Таким образом получается изображение, которое устойчиво к механическим воздействиям и многократным стиркам. Осуществлять печать можно почти на всех предметах, это может быть: текстиль, диплом, флаг, кружка или интерьерная стойка.

Впервые сублимацию печати начали использовать именно на ткани.

При сильном нагреве искусственное полотно размягчается и становится рыхлым. На его поверхностях создаются поры, в которые и попадает краска. У натуральных материалов такого эффекта не происходит. Чтобы картинка долго держалась нужно наносить печать на текстиле, в котором содержится минимум 65% полиэстера либо обрабатывать поверхность праймером. Если этого не сделать изображение пропадет после первой стирке в машинке.

Какие виды сублимационной печати бывают?

Сегодня существует несколько разновидностей данного вида печати, сюда можно отнести:

- Прямая

Краски при высоких температурах нагреваются и перемешиваются внутри оборудования. Затем наносится картинка на готовое изделие. Как правила эта методика применяется при нанесении принта на текстиль во время изготовления штор, покрывал и флагов.

Данная методика делиться на 2 вида:

Мокрая – рабочая поверхность обрабатывается специальной грунтовкой, а с помощью принтера наносится краска на ткань и получается рисунок. Такой способ применяют в массовом производстве для печати больших партий продукции.

Сухая – тут используется лазерный принтер и бумага.

- Промежуточная (непрямая)

По-другому эта технология называется термотрансфер – это двухфазовый процесс, который состоит из нескольких этапов:

печать зеркального рисунка по специальной бумаге для сублимации;

перенос изображения на изделие при помощи термопресса и чернил.

Этот способ широко используют для малых тиражей. Такая печать может выполняться офсетным, струйным, лазерным, трафаретным способом, а также аппликацией.

Преимущества и недостатки сублимации

К достоинствам этой технологии можно отнести:

Стойкость изображения к выгоранию, отслойкам, тресканью даже при резких перепадах температуры и многократных стирках. Есть возможность создавать многоцветные рисунки со сложной графикой. Отсутствует этап промывки форм, в котором применяется токсичный раствор. Именно поэтому данный вид печати является экологически чистым и безопасным. Есть возможность заказать любые тиражи: мелкие и крупные. Простота технологии, в которой сможет разобраться даже неопытный человек. Можно за один раз получить двухстороннее изображение за счет глубокого проникновения краски в ткань.

Однако без недостатков не обошлось, а именно:

необходима вытяжка для ликвидации неприятного запаха чернил;

все ткани не подходят, материал должен состоят на 65% из синтетики;

высокая цена расходных материалов;

не всегда можно сделать рисунок на темном фоне.

Сфера применения

С помощью сублимации можно создать оригинальный принт на одежде и аксессуарах. Это может быть футболка, поло, свитшот, худи, водолазка, жилетка, пиджак, ветровка или курточка. Таким образом можно обновить свой гардероб, поэтому советуем заказать печать в компании ruprint.net. Тут работают специалисты с опытом, которые качественно и в кратчайшие сроки выполняют свой работу. Создайте свой уникальный образ с помощью ярких принтов уже сегодня и вы будете всегда привлекать внимание окружающих!