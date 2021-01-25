Татьянин день 25 января 2021 года: церковные и народные традиции праздника

Вадим Карасев

Татьянин день празднуют все без исключения, соблюдая не только церковные, но и народные традиции. Святая, в честь которой проводят празднество, считается покровительницей учащихся, и с особым усердием ей молятся те, кому предстоит сдать экзамены.

Ежегодно 25 января проводят праздник, названный Татьяниным днем. В 2021 году церковнослужители вновь собирают верующих, чтобы провести торжественные службы, помолиться святой и попросить у нее заступничества. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с традициями этого дня, чтобы провести праздник в кругу семьи и обязательно получить покровительство от высших сил.

Церковные традиции праздничного дня

В православии Татьянин день называют и Татьяной Крещенской, и Татьяной Римской. История великомученицы гласит, что она родилась в обеспеченной семье, которая истинно веровала в Господа. Татьяна хранила обет целомудрия и во время гонений подверглась нападкам язычников. Ее искренние молитвы помогли разрушить языческий храм, но несчастная не смогла избежать пыток. Мучения Татьяны завершились после казни, ее причислили к лику святых, и святой с тех пор молятся, чтобы обрести терпение, не поддаваться на провокации и продолжать путь праведной жизни.

В день праздника 25 января верующие посещают торжественные службы, на которых молятся святой великомученице. Просят у покровительницы студентов и учащихся мудрости, смирения и счастья в личной жизни.

Народные традиции Татьяниного дня

Татьянин день — это и праздник в честь создания московского Государственного Университета. Его создали по указу императрицы Елизаветы, подписанному 25 января 1755 года. С 2005 года праздничную дату стали считать всероссийским днем студенчества, и в одном из корпусов МГУ каждый желающий может помолиться великомученице в небольшой церкви.

25 января студенты отдыхают, а также соблюдают традицию: ничего не учить в этот день, а перед сном выйти на балкон или высунуть руку в форточку, держа зачетку, чтобы успешно сдать экзамены. Простенькое заклинание: «Халява, приди!» считается волшебным и помогает сдавать экзамены успешно.

В Татьянин день по народным приметам нельзя никого обижать, иначе гнев великомученицы будет силен. Взаимовыручка и бескорыстные добрые поступки, напротив, помогают привлечь в жизнь позитивные перемены.