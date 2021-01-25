Ученые опасались, что извержение 1991 года погубило редкий вид мышей. Однако мыши по-прежнему живут на склонах вулкана

Вадим Карасев

Зоологи Данило Балете (Danilo Balete) и Ларри Хини (Larry Heaney) из Музея естественной истории имени Филда в Чикаго, а также Эрик Рикарт (Eric A. Rickart) из Музея естественной истории штата Юта, проведя исследования на склонах филиппинского вулкана Пинатубо, обнаружили там длинноносых лесных мышей, хотя считалось, что этот вид исчез после катастрофического извержения вулкана в 1991 году.

Длинноносая лесная мышь (Apomys sacobianus) принадлежит к роду филиппинских лесных мышей, насчитывающему более полутора десятков видов. Она была известна по единственному экземпляру, пойманному в лесах на вулкане Пинатубо и описанному в 1962 году. В июне 1991 года спавший более шести веков вулкан проснулся. Во время извержения было выброшено большое количество пепла и сошли пирокластические потоки. Погибло более восьмисот человек. Растительный покров на Пинатубо был полностью уничтожен. В 1992 и 1993 годах случилось еще два извержения существенно меньшего масштаба.

«Когда взорвался Пинатубо, наверное, последним, что кто-то из нас мог предположить, было то, что маленький вид мышей, обитающий только на этой горе, мог пережить катастрофу. То, что мы узнали впоследствии, действительно поразило нас», — говорит Ларри Хини, куратор отдела млекопитающих в Музее имени Филда. Экспедиции зоологов работали на Пинатубо в 2011 и начале 2012 года, спустя двадцать лет после катастрофы, и обследовали гору от подножия почти до самой вершины, где сейчас располагается озеро. Растительность на склонах постепенно восстанавливается, но пока еще значительно отличается от густого тропического леса, который рос там до 1991 года. Сейчас она представлена густыми зарослями трав, бамбука, кустарников, низкорослых лиан и небольшим количеством деревьев.

Исследования, проведенные в других районах острова Лусон, показывали, что там, где первичные леса сменились вторичной растительностью, численность местных видов мелких млекопитающих упала, а на многих участках стали преобладать инвазивные виды крыс. Однако на Пинатубо, как обнаружилось, исконные обитатели, несмотря на смену растительности, сохранили свои ареалы и численность. Там нашли восемь летучих мышей, семь грызунов (пять местных и два пришлых вида) и даже крупные виды — диких свиней и оленей.

Удивительно, что самым многочисленным видом оказалась мышь Apomys sacobianus. Этот вид не только не был уничтожен извержением, но и процветал в этом сильно нарушенном ландшафте вместе с другими местными видами, которые тоже продемонстрировали высокую устойчивость к нарушениям среды обитания.

Исследование опубликовал Philippine Journal of Science.