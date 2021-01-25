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Украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь

Украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь. Парламент планирует обратиться к правительству по этому поводу.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Все согласились с тем, чтобы обратиться к Кабинету министров в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди понесли за январь месяц. К этому мы как Верховная рада готовы присоединиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины", - сказал Разумков.
Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что получатели субсидий в Украине не почувствуют подорожания коммуналки в январе 2021 года. Тем, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время обратиться за такой помощью.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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