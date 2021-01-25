Украшение жилища ко Дню святого Валентина

Влада Некрасова

Пусть это не наш праздник, но его широко отмечают все влюбленные. В этот день девушки и мужчины дарят друг другу валентинки и другие различные мелочи. Почему бы не украсить дом к этому прекрасному празднику. Например, сделать небольшой декор на дверь или просто в подарок. Это точно порадует окружающих или того человека, для которого этот сюрприз был подготовлен. Для того, чтобы все получилось нужно немного фантазии и материалов. Для вас это не будет стоить ничего, а другой порадуется.

Материалы, которые потребуются:

плотный картон;горячий пистолет;красные или розовые нитки лучше, если они будут плотные, шерстяные или акриловые);декоративные цветы;бусины, стразы, пайетки.





Для любимого человека можно просто положить под подушку простую валентинку, где написано всего три слова. Он оценит ваше внимание, и будет приятно удивлен сюрпризом. Когда любишь, то не ждешь дорогих подарков, самое главное – это внимание, которого зачастую так не хватает.