Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украшение жилища ко Дню святого Валентина

Украшение жилища ко Дню святого Валентина

Пусть это не наш праздник, но его широко отмечают все влюбленные. В этот день девушки и мужчины дарят друг другу валентинки и другие различные мелочи. Почему бы не украсить дом к этому прекрасному празднику. Например, сделать небольшой декор на дверь или просто в подарок. Это точно порадует окружающих или того человека, для которого этот сюрприз был подготовлен. Для того, чтобы все получилось нужно немного фантазии и материалов. Для вас это не будет стоить ничего, а другой порадуется.

Материалы, которые потребуются:


плотный картон;
горячий пистолет;
красные или розовые нитки лучше, если они будут плотные, шерстяные или акриловые);
декоративные цветы;
бусины, стразы, пайетки.


Для любимого человека можно просто положить под подушку простую валентинку, где написано всего три слова. Он оценит ваше внимание, и будет приятно удивлен сюрпризом. Когда любишь, то не ждешь дорогих подарков, самое главное – это внимание, которого зачастую так не хватает.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

В России планируют создать интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учащихся
В России планируют создать интеллектуального помощника учителя,
Ученые опасались, что извержение 1991 года погубило редкий вид мышей. Однако мыши по-прежнему живут на склонах вулкана
Ученые опасались, что извержение 1991 года погубило редкий вид мышей.
Посольство России в Кишиневе — США: Займитесь своими проблемами
Посольство России в Кишиневе — США: Займитесь своими проблемами
Комнатные цветы, которые помогают женщинам привлечь любовь и найти счастье
Комнатные цветы, которые помогают женщинам привлечь любовь и найти
Криптовалютный кошелек – как выбрать?
Криптовалютный кошелек – как выбрать?
Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января
Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января
Россиянин сел на мель в Греции на угнанной из Турции яхте
Россиянин сел на мель в Греции на угнанной из Турции яхте
Топ-3 причин для посещения тренажерного зала
Топ-3 причин для посещения тренажерного зала
Госдума рассмотрит введение штрафов до 150 тысяч за незаконную благотворительность
Госдума рассмотрит введение штрафов до 150 тысяч за незаконную
Сублимация печать: подробно о технологии
Сублимация печать: подробно о технологии
Как получить гражданство и паспорт Швеции
Как получить гражданство и паспорт Швеции
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Топ на сегодня

Путин планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Путин планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе
В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате несанкционированных акций
В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате
В Кремле прокомментировали массовые акции протеста, которые прошли по всей России
В Кремле прокомментировали массовые акции протеста, которые прошли по
Настасье Кински — 60 лет: ранняя слава, романы, семейная травма и другие вехи в жизни немецкой кинозвезды
Настасье Кински — 60 лет: ранняя слава, романы, семейная травма и
«Симпсоны» вновь заглянули в будущее, «увидев» нового вице-президента США
«Симпсоны» вновь заглянули в будущее, «увидев» нового вице-президента

Еще по теме

Украшение жилище ко Дню святого Валентина
Валентинки, картинки на День святого Валентина 14 февраля 2018: открытки – наилучшие поздравления, пожелания
Стихи с Днем святого Валентина 2018 – красивые, прикольные, короткие стишки на 14 февраля всем влюбленным
Что подарить девушке на 14 февраля недорого и оригинально – список идей подарков любимой на День святого Валентина