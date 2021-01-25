Упаковка продуктов – как скрытая реклама

Роман Иванов





Давно было подмечено, что любой товар намного лучше продается, если ему сделать или немного рекламы, или же просто хорошим образом упаковать.

Если говорить о рекламе, то здесь способов очень даже много, от самого простого, когда один человек рассказывает другому обо всех прелестях продаваемой продукции, к более сложным способам, когда используются разные визуальные эффекты. В этом случае реклама способна пробудить в нашем организме самые скрытые желания. Вместе с этим, если учесть то разнообразие товаров и услуг, которое сегодня предоставлено на выбор простому обывателю, простой рекламой не обойдешься. Ведь для этого ее нужно показывать чуть ли не на каждом углу и пытаться таким вот образом постоянно искать слабые стороны в человеческой душе, чтобы до них достучаться. А ведь человек быстро привыкает всякого рода изменениям и адаптируется. Поэтому производители пошли сегодня по пути меньшего сопротивления. И чтобы быть более конкретным, давайте рассмотрим этот момент на реальном примере из жизни.

Ни для кого не является новостью и удивлением, когда вы заходите в магазин продуктов, и встречают вас там самые разнообразные товары и продукты питания, расставленные по полкам. В этом случае упаковка продуктов и выступает той скрытой рекламой, на которую вы и обращаете внимание. Согласитесь, пройти мимо красочного пакета, на котором самым аппетитным образом нарисована парящая рисовая каша, приправлена вкусным соусом и гарниром не всегда просто. А если вы пришли в магазин не просто с целью посмотреть на разнообразие товаров, но и прикупить себе немного еды и утолить свой голод, устоять перед такими вот шедеврами вы просто не сможете. При этом, каждый упаковочный материал делается таким образом, чтобы максимально показать все достоинства продаваемого товара и скрыть возможные его недостатки или побочные эффекты. Вместе с этим следует отдать должное производителям, которые в последнее время, разрабатывая упаковочные материалы, прежде всего, думают о здоровье наших сограждан. К примеру, пищевая пленка, которой покрывается большинство мясных изделий, не только не пропускает влаги и воздуха, но и не взаимодействует с мясными продуктами. А ведь не так давно, когда для этих целей еще использовали бумагу, донести такой продукт домой, и не затеять после этого стирку было очень проблематично.

Подводя итог сказанному выше, стоит отметить, что упаковочные материалы сегодня уже вышли из тех приделов, когда они просто служили оберткой. Сегодня это уже дополнительная скрытая реклама, которая целенаправленно действует на определенного человека и работает пока безотказно.