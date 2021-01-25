Увидеть уход Эрдогана и умереть: турецкий политик признался в сокровенном

Алексей Вольцев

Бывший депутат от главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Айтуг Атыджи заявил в минувшее воскресенье, что он пожертвует своей жизнью ради того, чтобы только увидеть, как президент Реджеп Тайип Эрдоган «проиграет выборы и уйдёт с поста». Об этом сегодня, 25 января, пишет газета Daily Sabah.

«Мы хотим, чтобы Эрдоган ушёл как можно скорее. Это понятно. Но как? Демократическим путём проведём выборы, и добьёмся, чтобы он ушёл с (президентского) поста. Честно говоря, я бы отдал за это жизнь. Я очень предан этой проблеме», — поведал Айтуг Атыджи, выступая по турецкому телевидению.

После критики со стороны других участников телепрограммы оппозиционер повторил свои слова, заявив, что он имел в виду исключительно демократический процесс смены власти в стране.

«Тысячи раз участвовал в прямых трансляциях. Моя аудитория знает, что подразумевают мои слова. Ещё раз (повторю) — я сделаю всё от меня зависящее, чтобы сместить Эрдогана демократическим путём», — добавил он.

Ранее в этом месяце оппозиционный журналист Джан Атаклы высказал неоднозначное предположение о том, что Турции нужна «катастрофа настолько серьёзная», чтобы общественное возмущение привело к смещению Эрдогана с поста президента. Было начато расследование, и Атаклы сказал, что его слова были вырваны из контекста, отмечает Daily Sabah.

Реджеп Тайип Эрдоган доминирует в турецкой политике с момента основания в 2001 году ныне правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Под его руководством партия быстро набрала вес и победила на всеобщих выборах 3 ноября 2002 года, получив 34,28% голосов избирателей. С тех пор ПСР приняла участие в шести всеобщих выборах — в 2002, 2007, 2011 и июне 2015 года, а также в ноябрьских внеочередных выборах в 2015-м и 2018-м годах, выиграв их все. В результате за последние 19 лет от ПСР были избраны два президента и четыре премьер-министра. На президентских выборах 2018 года Эрдоган, который остаётся председателем ведущего политического объединения Турции, стал первым демократически избранным лидером в условиях перехода страны от парламентской к президентской системе правления, напоминает издание.

Президент Турции находится под «опекой» военных путчистов и вскоре будет «устранён» фракцией, которая его контролирует, как сообщало ИА Newstes, об этом 17 января заявил бывший премьер-министр страны, а ныне лидер оппозиционной Партии будущего Ахмет Давутоглу.

«Эрдоган в настоящее время находится под опекой пережитков периода 28 февраля», — сказал Давутоглу в беседе с турецким телеканалом Karar, имея в виду «бархатный переворот» 1997 года, который, как считается, был мотивирован страхом светских военных Турции перед находившейся тогда у власти исламистской Партией благоденствия (Refah Partisi) Неджеметтина Эрбакана.

«Я делаю предупреждение. Господин Эрдоган скоро будет устранён. Господин Эрдоган находится на перепутье, ему будет очень сложно выиграть выборы с „Альянсом народа“ (коалиция правящей ПСР и Партии националистического движения Девлета Бахчели. — Ред.)», — сказал Давутоглу.

Ахмет Давутоглу стал премьер-министром Турции в 2014 году — после пятилетнего пребывания на посту министра иностранных дел. Но в 2016 году он неожиданно поссорился с Эрдоганом, что привело его к неминуемой отставке. Дистанцирование Давутоглу, бывшего вице-премьера Али Бабаджана и ряда других видных функционеров ПСР, включая экс-президента Турции Абдуллу Гюля, от Эрдогана произошло после попытки госпереворота в июле 2016 года. Все трое указанных политиков к тому же не одобрили инициированный нынешним главой государства переход Турции от парламентской к президентской системе правления.