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В Израиле нашли новый опасный штамм COVID

В Израиле нашли новый опасный штамм COVID
В Израиле выявили новую мутацию коронавирусной инфекции, которая может представлять особую опасность. Об этом 24 января сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на израильские СМИ.

О существовании нового опасного штамма говорится в отчете Управления военной разведки Израиля. В документе отмечается, что новая мутация обладает более высокой скоростью распространения среди населения.
В ближайшее время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с министерством здравоохранения и советом национальной безопасности возможность закрытия аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве на две недели.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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