В Израиле нашли новый опасный штамм COVID

Анастасия Иванова

В Израиле выявили новую мутацию коронавирусной инфекции, которая может представлять особую опасность. Об этом 24 января сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на израильские СМИ.О существовании нового опасного штамма говорится в отчете Управления военной разведки Израиля. В документе отмечается, что новая мутация обладает более высокой скоростью распространения среди населения.В ближайшее время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с министерством здравоохранения и советом национальной безопасности возможность закрытия аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве на две недели.