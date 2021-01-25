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В Японии готовят к выпуску электромобиль за 220 тысяч рублей

В Японии готовят к выпуску электромобиль за 220 тысяч рублей

В Японии готовят к серийному производству электромобили, стоимость которых не превысит 3000 долларов – это около 220 тысяч рублей. Считается, что сверхдоступные машины на электричестве "взорвут" рынок легковых авто во всем мире.

Как сообщает Nikei.com, в Китае уже производится электромобиль, который стоит всего $4300 (около 320 тысяч рублей). Его рекордно низкая цена привела к ажиотажному спросу, по продажам он уже обходит знаменитую Tesla.

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В предыдущих материалах издания упоминался автомобиль Toyota, который будет иметь запас хода до 500 км и будет целиком заряжаться за 10 минут. Это не концепт, нацеленный на далекое будущее, машина скорее всего будет представлена уже в текущем году. Стоимость серийного изделия и сроки его промышленного освоения не раскрываются, однако речь идет о корпорации с серьезным научно-техническим потенциалом – таким образом, по наиболее оптимистичному сценарию новинка выйдет на рынки уже спустя несколько лет.

Ранее Ruposters писал, что Камский автомобильный завод представил в Москве электрический кроссовер "Кама-1".

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По материалам: uposters.ru

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