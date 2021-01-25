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В Калининградской области продолжается реализация программ профессиональной переподготовки

В Калининградской области продолжается реализация программ профессиональной переподготовки

В Калининградской области состоялось торжественное вручение дипломов слушателям дополнительной профессиональной программы переподготовки, сообщает региональное Министерство образования.

Обучение проходило на базе БФУ имени И. Канта в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Образование»: преподаватели вуза проводили лекции и практические занятия как в очном, так и в дистанционном режиме, к работе привлекались ведущие российские и зарубежные специалисты-практики.

«Новая компетенция очень важна для региона. Количество ребят с особыми образовательными потребностями с каждым годом увеличивается. Запрос со стороны родителей на сопровождение таких детей не только в специализированных центрах, но и в общеобразовательных школах растет. И, конечно, мы должны сделать все возможное для того, чтобы всем учащимся были предоставлены возможности для социализации, развития и обучения на территории региона», – подчеркнула министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва.

В ближайшие два года пройти переподготовку по данному направлению за бюджетные средства смогут еще пятьдесят специалистов, работающих с детьми.

# Общество
По материалам: edu.ru

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