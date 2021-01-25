«В Киеве не знают, чем закончится выход из энергосистемы с Россией»

Лидия Мартынова

К 2023 году украинские власти планируют отсоединить страну от энергосистемы бывшего СССР. Однако, замечают эксперты, в Киеве никто не знает, чем это закончится. С одной стороны, на отсоединение и синхронизацию с ЕС нужны деньги. С другой, это может ударить по отечественным производителям.

«Цель Украины — в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС. Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС. Мы идем по этому пути. И для меня как для главы МИД это фундаментально важно. Все, что мы делаем на этом пути — это все тактика. А стратегия остается неизменной. Мы наконец отрежемся от энергосистем Беларуси и России», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

До главы украинского МИДа об этом заявил врио министра энергетики Юрий Витренко. «Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и РФ, объединяться с европейской системой. И это как раз будет мое одно из главных заданий, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена», — сказал министр на ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказывал «ЭнергоБизнесу», что для синхронизации к 2023 году Украина должна модернизировать сети и электростанции, сертифицировать НЭК «Укрэнерго» как европейского оператора системы передачи и провести тестирование систем возбуждения и регулирования частоты и мощности на энергоблоках ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и АЭС для построения математической модели украинской энергосистемы.

«Европейцы хотят удостовериться в том, что присоединение украинской энергосистемы не создаст для них дополнительных проблем. И при этом мы должны отсоединиться от энергосистем России и Беларуси», — сказал Владимир Кудрицкий.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич замечает, что планы отсоединения от энергосистемы бывшего СССР и синхронизации с Евросоюзом уже не раз переносились и сейчас в Киеве не знают, чем эта операция может обернуться. И сейчас перспективы для Украины не так уж радужны, как думали еще года три назад, отмечает эксперт. Во-первых, отсоединение и синхронизация требуют денег — более 11 млрд грн. (около $ 400 млн). А с учетом закредитованности «Укрэнерго» эти деньги не так-то легко найти. Во-вторых, украинский рынок окажется открыт для европейцев и это может значительно ударить по отечественным производителям. «Три года назад оптовые цены на электроэнергию в стране были ниже, чем в Европе. Но, как показал прошлый год, себестоимость производства электроэнергии в стране высокая и ее стоимость может быть самой высокой в Европе. Поэтому те же владельцы ТЭЦ, на которые приходится 25% производства, вряд ли смогут помешать синхронизации, но для них синхронизация станет огромным риском», — говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Председатель правления «Укрэнерго» рассказывал «ЭнергоБизнесу», что еще один фактор риска состоит в том, что Украина синхронизируется в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы и Приднестровья, которые также должны подготовиться к синхронизации.

При этом европейцы еще не приняли решение о синхронизации с Украиной. «Рисковый момент заключается в необходимости убедить европейцев в том, что наша синхронизация не навредит им на техническом уровне, а, наоборот, даст преимущества. Это важно, но этого мало. На политическом уровне очень важно вести с европейскими странами диалог о том, что синхронизация энергосистем выгодна не только для Украины, но для Европы. В частности, не стоит забывать, что европейцы получают доступ к рынку, который равен примерно 5% рынка ЕС, а это не так мало, учитывая их масштабы», — заметил глава «Укрэнерго».

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий замечает, что тарифы для населения не зависят от отсоединения от энергосистемы России и Белоруссии и синхронизации европейской. «Киев настроен в любом случае постепенно идти к свободному рынку и отменить обязательства ПСО», — отметил эксперт.