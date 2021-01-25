В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров среди глав регионов

Алексей Вольцев

Итоги выполнения KPI для регионов подвели в Кремле на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике. В числе аутсайдеров по уровню доверия губернаторам — Владимирская область, Хакасия и Хабаровский край.

Внутриполитический блок Кремля провел очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике с 19 по 23 января. Кремлевские чиновники подвели итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год для внутриполитических блоков региональных администраций и самого внутриполитического блока Кремля. Об этом РБК рассказали три участника семинара.

Каждый вице-губернатор получил данные по выполнению KPI в своем регионе, но помимо этого им на экране продемонстрировали пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту.

В список лидеров по уровню доверия главе региона, по словам двух участников семинара, вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.

В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам — Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, избравшийся во втором туре выборов в 2018 году. Во главе Владимирской области — представитель ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году действующего губернатора Светлану Орлову. Врио губернатора Хабаровского края в настоящее время — представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, он был назначен на этот пост после ареста предыдущего главы региона Сергея Фургала, который тоже является членом ЛДПР. Арест Фургала стал причиной длительных масштабных протестов в Хабаровске. Дегтяреву предстоит избираться в единый день голосования в сентябре 2021 года.

Кмеровскую область возглавляет Сергей Цивилев, в 2018 году ставший врио губернатора после ухода в отставку Амана Тулеева и в этом же году избравшийся на первый срок. Губернатор Красноярского края — Александр Усс, долгие годы занимавший пост спикера регионального заксобрания. Главой региона он стал в 2018 году после ухода в отставку своего предшественника Виктора Толоконского.

Общая для внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков региональных администраций система KPI была введена в начале 2019 года. В частности, введены KPI по уровню доверия власти — президенту и губернатору, отдельно существует KPI по выборам.