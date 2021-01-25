В Курганской области растет число детей, занимающихся в кружках и секциях

Алексей Вольцев

К 2024 году в Зауралье дополнительным образованием должно быть охвачено до 80% от общего числа детей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области.

В регионе внедряется целевая модель дополнительного образования, открываются новые учреждения, создаются центры выявления и поддержки талантливой молодежи, выстраиваются индивидуальные профессиональные траектории развития каждого ребенка. Работа ведется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В конце прошлого года на портале «Навигатор дополнительного образования Курганской области» было зарегистрировано почти 90 тысяч детей, которые посещают различные кружки и секции. Это около 70% всех ребят, проживающих в регионе, в возрасте от 5 до 18 лет. Чтобы эта цифра ежегодно росла, в регионе в рамках нацпроекта «Образование» появляются все новые современные учреждения – детские технопарки «Кванториум» Минпросвещения России, центр «Созвездие», а скоро откроется еще и центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России.

Также в рамках нацпроекта «Образование» обновляется инфраструктура и материальная база для занятий физкультурой и спортом в сельской местности. Только за последние годы в области было отремонтировано 146 спортзалов, создан и оборудован 81 школьный спортивный клуб, оснащено спортивным инвентарем и оборудованием 11 открытых плоскостных спортивных сооружений.

Масштабная работа была проведена по внедрению персонифицированного учета по внедрению финансирования дополнительного образования, благодаря чему у детей появилась возможность выбирать себе кружки и занятия по интересам и оплачивать обучение по сертификату.

В этом году работа по модернизации системы дополнительного образования в регионе будет продолжена. Реализация проекта «Успех каждого ребенка» продлится до 2024 года.