В Москве представили новую книгу РВИО "Освобождение Европы от нацизма: проблемы научной интерпретации"

Вадим Карасев

В Москве на пресс-конференции к 76-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау презентовали новую книгу Российского военно-исторического общества "Освобождение Европы от нацизма 1944-1945 гг.: проблемы научной интерпретации". Это коллективный труд отечественных историков.

По словам директора департамента науки и образования РВИО Юрия Никифорова, книга стала частью "общей работы по осмыслению и проработке не просто истории войны, но и того, как она сегодня понимается и интерпретируется".

"Главная тема, которую мы выделили: освободительная миссия в Европе. Это не просто история боевых действий, это разговор о том, от чего освободили Европу в 1945 году, о нацизме как о зле, который до сих пор сохраняет этот статус", – пояснил он.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН профессор Елена Сенявская сообщила о попытках сформировать в Европе образ Красной армии, как "банды мародеров и убийц мирного населения в отличие от якобы благородных западных союзников". Исторический контекст при этом целиком игнорируется, а главная цель происходящего – подорвать международное положение современной России.

"Иногда кажется, что речь идет о территориях, о городах. Но гуманитарный и освободительный характер этой миссии нуждается в постоянном акцентировании, поскольку наши солдаты спасли от гибели сотни тысяч людей, которые в результате политики третьего рейха были обречены", – добавил Никифоров.