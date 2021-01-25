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В Омской области работает мобильная «Лаборатория безопасности»

В Омской области работает мобильная «Лаборатория безопасности»

21 января в Омской области состоялся первый выезд «Лаборатории безопасности». Педагоги мобильного комплекса приехали в гости к ученикам начальных классов городской школы № 55 и провели занятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на тему «Пешеходы». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Омской области.

Педагоги вместе с детьми моделировали дорожные ситуации, рассказывали о том, как ориентироваться на местности, обсуждали, как избежать ошибок на дорогах.

По окончании занятий все дети получили рабочие тетради «Дорожная грамотность» и фирменные световозвращающие брелоки с эмблемой «Лаборатории безопасности». 

Работа по созданию мобильных комплексов «Лаборатория безопасности» осуществляется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на снижение детского травматизма на дорогах. Омский комплекс стал 60-м по счету и был передан региону в декабре прошлого года в рамках реализации всероссийской программы, цель которой – снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. 

Занятия проводятся в двух форматах: в стационарном на областной станции юных техников и выездном на базе транспортного средства, которое оснащено оборудованием из более чем 70 позиций, а также раздаточными материалами, включая рабочие тетради для закрепления теоретических знаний. Здесь есть велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты и элементы улично-дорожной сети.

«Лаборатория предназначена для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Демонстрационная экспозиция из оборудования воссоздает элементы городской среды для интерактивных мероприятий. Дети вовлекаются в процесс и учатся принимать правильные решения с помощью обсуждения конкретных ситуаций и личного опыта», – сообщила директор областной станции юных техников Римма Дудакова.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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