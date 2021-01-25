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В Подмосковье увеличили число мест для вакцинации от COVID-19

В Подмосковье увеличили число мест для вакцинации от COVID-19

Почти 40 новых точек вакцинации от коронавируса открылось в Московской области за неделю, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Об этом пишет «360».

«Количество точек мы за прошедшую неделю с опережением увеличили до 130, то есть 37 новых стационарных точек открыто», — сказала она на заседании правительства Подмосковья в понедельник.

По её словам, в области уже 49 405 человек привились от COVID-19. При этом 46 460 человек внесено в федеральный регистр вакцинированных.

«Разница связана с тем, что больничные учреждения и медперсонал не всегда успевают вносить данные в федеральный регистр с учетом большого объема информации. Прошу глав округов оказать содействие с привлечением волонтёров», — отметила министр.

Массовая вакцинация в России началась с 18 января. В настоящее время россиянам доступны два препарата: разработанный в Центре имени Гамалеи «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Вакцинация проходит в два этапа с разницей в 21 день.

20 января Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук направил в Минздрав документы для регистрации третьей вакцины «Ковивак». Ожидается, что её зарегистрируют до 16 февраля, пишет «Царьград».

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По материалам: pnp.ru

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