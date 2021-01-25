В Республике Тыва стартовал открытый региональный чемпионат WorldSkills для юниоров

Алексей Вольцев

С 24 по 28 января в Республике Тыва проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, конкурсные испытания проводятся по компетенции «Веб-дизайн и разработка», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Испытания проводятся на площадке Тувинского техникума информационных технологий, они объединили студентов в возрастной категории 14–16 лет.

Ребята продемонстрируют свои знания в четырех модулях: «HTML и CSS», «Основы WordPress», «основы PHP, jаvascript», «Верстка и макетирование». В первый день они разрабатывали сайт на движке CMS WordPress, во второй – функционал игры «Мой любимый доктор». В третий день участники будут создавать сайт на языке PHP, в последний – верстать сайт на HTML и CSS.