В России офицерам ВМФ в отставке могут разрешить носить кортики

Анастасия Иванова

Правительство РФ инициировало законопроект, позволяющий офицерам Военно-морского флота (ВМФ) России в отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, не оформляя для этого специальное разрешение. Внесенный в Госдуму документ размещен сегодня, 25 января, электронной базе данных парламента.

«Законопроектом предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе, на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия», — указано в пояснительной записке.

Согласно действующей редакции статьи 19 закона «Об оружии», куда предложены поправки, уволенные в запас военнослужащие обязаны в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление о регистрации оружия. В правительстве считают, что с учетом цели передачи кортиков и их предназначения (пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов) порядок их оборота «целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии».

«Кроме того, законопроектом руководителям государственных военизированных организаций и уполномоченным ими должностным лицам предоставляется право передавать кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды гражданам Российской Федерации, уволенным и увольняемым из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, по их заявлению», — говорится в документе.

Напомним: в 2017 году был принят федеральный закон, разрешивший отставным офицерам ВМФ оставить и пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды. В 2019 году один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя обратил внимание главы государства на то, что чиновники создали целый ряд препятствий для реализации этого права офицерами. В частности, чтобы сохранить кортик после увольнения, необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и получить разрешение Росгвардии. Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы морским офицерам оставить себе кортики.

Офицерский кортик, как и огнестрельное оружие, является неотъемлемым атрибутом воинской службы, особым знаком воинской доблести. Законом также предусматривается наследование кортиков, наследникам выдается бессрочное разрешение на хранение такого оружия.