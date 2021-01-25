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В России планируют создать интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учащихся

В России планируют создать интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учащихся

В России планируют создать интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учащихся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«В части искусственного интеллекта развивается конкурс решений по распознаванию текстов, именно их семантической логики, который мы реализуем в рамках проекта «Про чтение». В 2021 году реализуется уже несколько «пилотов» в этом направлении с российскими школами и университетами, в первую очередь с российскими школами, по созданию именно интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учеников, как бы сокращая время автоматизированной проверки, давая возможность больше раскрыться творческому потенциалу учителя», – сообщили в пресс-службе.

Технологический конкурс «Про чтение» призван стимулировать развитие новых подходов в области машинного обучения, которые позволят создать искусственный интеллект, способный к глубокому пониманию смысла текста и анализу причинно-следственных связей по широкому набору тематик.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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