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В СБУ оценили возможность российского вторжения в Украину

В СБУ оценили возможность российского вторжения в Украину
Угроза российского вторжения в Украину сохраняется, сообщила Служба безопасности в ответ на запрос "Радіо Свобода" о целях и сценариях осенних учений украинских силовых структур в Херсонской области.

«Усиливаются группировки вооруженных сил Российской Федерации и его наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения. Растет милитаризация временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», - отметили в СБУ.
Как сообщалось, особый интерес для РФ представляет Херсонщина и Северо-Крымский канал, по которому до аннексии осуществлялись поставки днепровской воды в Крым.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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