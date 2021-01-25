В СБУ оценили возможность российского вторжения в Украину

Алексей Вольцев

Угроза российского вторжения в Украину сохраняется, сообщила Служба безопасности в ответ на запрос "Радіо Свобода" о целях и сценариях осенних учений украинских силовых структур в Херсонской области.«Усиливаются группировки вооруженных сил Российской Федерации и его наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения. Растет милитаризация временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», - отметили в СБУ.Как сообщалось, особый интерес для РФ представляет Херсонщина и Северо-Крымский канал, по которому до аннексии осуществлялись поставки днепровской воды в Крым.