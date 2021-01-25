Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Украине заболеваемость COVID превышает норму в пять раз

В Украине заболеваемость COVID превышает норму в пять раз
В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 201,6 на 100 тысяч населения. Это в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Запорожской (359,8), Николаевской (323,9) и Черкасской (300,1) областях.

Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (81,9), Херсонской (125,3) областях и в Киеве (300,2)

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для коронавируса. По состоянию на 24 января в стране заняты 27,4% коек. В Киеве заполнены 28% больничных мест. Всего в стране введено уже 66 362 койки.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Бывший глава Пентагона назвал F-35 куском дерьма
Бывший глава Пентагона назвал F-35 куском дерьма
Ни на что не хватает сил: как их вернуть при помощи раскрытия чакры Муладхары
Ни на что не хватает сил: как их вернуть при помощи раскрытия чакры
В США ожидают нового этапа отношений с Ираном
В США ожидают нового этапа отношений с Ираном
В Израиле нашли новый опасный штамм COVID
В Израиле нашли новый опасный штамм COVID
Япония и США готовы совместно оборонять спорные острова
Япония и США готовы совместно оборонять спорные острова
В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров среди глав регионов
В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров среди глав регионов
В Венесуэле рассказали о результатах тестирования «Спутника V»
В Венесуэле рассказали о результатах тестирования «Спутника V»
Народные приметы о посуде на каждый день
Народные приметы о посуде на каждый день
Лунный день сегодня 25 января 2021 года
Лунный день сегодня 25 января 2021 года
Российских автомобилистов ждут новые штрафы в 2021 году
Российских автомобилистов ждут новые штрафы в 2021 году
Владелец PUBG задумался об IPO на миллиарды долларов
Владелец PUBG задумался об IPO на миллиарды долларов
Главы МИД стран Евросоюза проведут первое в этом году заседание
Главы МИД стран Евросоюза проведут первое в этом году заседание

Топ на сегодня

Байден обсудил с Джонсоном Россию, Иран и Китай
Байден обсудил с Джонсоном Россию, Иран и Китай
Белый дом раскрыл детали беседы Байдена и Джонсона
Белый дом раскрыл детали беседы Байдена и Джонсона
Путин планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Путин планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе
В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате несанкционированных акций
В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате
Пирожные второй свежести: разбивая мифы о Ленинградской блокаде
Пирожные второй свежести: разбивая мифы о Ленинградской блокаде

Еще по теме

В Украине за неделю более чем на 10% сократилась динамика заболеваемости COVID-19
В Украине больничные койки заняты на 61,1%, - Минздрав
Госстат: за пять лет число больниц уменьшилось почти на треть
На Украине на треть сократилось количество больниц