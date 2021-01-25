В Венесуэле рассказали о результатах тестирования «Спутника V»
Врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины «Спутник V» в Венесуэле, заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у добровольцев, принявших одну и две дозы препарата.
Выступление медика опубликовано на странице президента Николаса Мадуро на YouTube.
По словам иммунолога, для участия в эксперименте с российской вакциной в Венесуэле отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, а 40 — две дозы.
Каракас подписал с Россией контракт на закупку «Спутника V». Венесуэла рассчитывает получить первую партию из 10 миллионов доз в ближайшее время для немедленного начала массовой вакцинации.
«Спутник V» основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Препарат получил одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Начат процесс регистрации вакцины в Евросоюзе и ВОЗ.