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В Венесуэле рассказали о результатах тестирования «Спутника V»

В Венесуэле рассказали о результатах тестирования «Спутника V»

Врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины «Спутник V» в Венесуэле, заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у добровольцев, принявших одну и две дозы препарата.

Выступление медика опубликовано на странице президента Николаса Мадуро на YouTube.

«Есть сообщения о легких побочных эффектах — головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом — России и Аргентине», — отметил Гарсиа.

По словам иммунолога, для участия в эксперименте с российской вакциной в Венесуэле отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, а 40 — две дозы.

Каракас подписал с Россией контракт на закупку «Спутника V». Венесуэла рассчитывает получить первую партию из 10 миллионов доз в ближайшее время для немедленного начала массовой вакцинации.

«Спутник V» основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Препарат получил одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Начат процесс регистрации вакцины в Евросоюзе и ВОЗ.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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