В Волгограде открылся федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»

Алексей Вольцев

В Волгограде стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Это один из самых значимых и масштабных в России конкурсов педагогического мастерства, который проводится уже более 30 лет.

«31-е поколение учителей года сегодня стоит на этой сцене, и конкурс «Учитель года России» – это не просто профессиональное состязание талантливых педагогов. Профессиональное сообщество учителей, участвующих в конкурсе в разное время, является серьезным методическим и методологическим сообществом, которое помогает профессиональному развитию учителей страны», – сказал заместитель Министра просвещения России Виктор Басюк.

Заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева добавила, что Волгоградская земля славится своими учителями, во все времена их отличали верность традициями, любовь к выбранному делу, стремление к высокому уровню мастерства.

«Хочу выразить благодарность конкурсантам за их профессиональный выбор и стремление к совершенству, за оптимизм и стойкость, поскольку готовились к конкурсу в непростых условиях и так долго его ждали. Уверена, что вы не перегорели, не растеряли спортивного настроя, а готовы максимально эффективно продемонстрировать своё профессиональное мастерство, выдержку», – говорится в послании участникам конкурса председателя Общероссийского Профсоюза работников образования Галины Меркуловой.

Председатель Большого жюри конкурса «Учитель года России», ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова академик РАН Виктор Садовничий подчеркнул, что именно благодаря учителю наша страна выжила, стала лучше, гордится своими школьниками и студентами.

Уже завтра 85 победителей региональных конкурсов вступят в борьбу за звание учителя года на федеральном этапе профессионального состязания.

Конкурсные испытания пройдут на площадках волгоградской средней школы № 55 «Долина знаний» и городского Детско-юношеского центра.

Педагоги покажут своё мастерство в ходе прохождения конкурсных испытаний «Методическая мастерская», «Урок», после чего будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Финальное мероприятие пройдёт 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. По итогам испытания из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.

В 2019 году преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили стала победителем главного профессионального состязания учителей страны, а Волгоградская область была объявлена принимающей стороной конкурса в 2020 году.

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесён на начало 2021 года. Серия установочных вебинаров для участников финала прошла 14–16 декабря 2020 года.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

Трансляция конкурсных испытаний будет доступна в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте».