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Владелец PUBG задумался об IPO на миллиарды долларов

Владелец PUBG задумался об IPO на миллиарды долларов
Студия Krafton, владеющая популярной игрой в жанре Battle Royale — PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), задумалась о первичном размещении акций, которое может стать крупнейшим IPO в Южной Корее за много лет, пишет Bloomberg.

В ходе продажи ценных бумаг Krafton может привлечь миллиарды долларов, рассказал CEO компании Ким Чан-хан. По данным провайдера финансовых услуг Eugene Investment & Securities, оценка Krafton по цене IPO имеет шансы преодолеть отметку в $27 млрд.
Крупнейшее IPO в истории Южной Кореи провела корпорация Samsung Life Insurance в 2010 году ($4,3 млрд). В 2017 году состоялся листинг расположенной в Сеуле игровой компании Netmarble ($2,4 млрд). Южная Корея намерена провести более 120 первичных размещений в этом году и привлечь рекордные для страны $10,9 млрд.

Релиз PUBG, одной из самых успешных игр всех времен, состоялся в 2017 году. Продажи версий для ПК и консолей превысили 70 млн копий, а мобильную версию, по данным Krafton, скачали около 600 млн раз.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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