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Владимир Путин высказался о брачных договорах и слухах о наличии у него "дворца в Геленджике"

Владимир Путин высказался о брачных договорах и слухах о наличии у него "дворца в Геленджике"

Сегодня 68-летний Владимир Путин провел видеовстречу, посвященную Дню российского студенчества. Во время этого разговора с учащимися вузов один из студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета, Данил Чемезов, задал, пожалуй, самый интересующий сейчас всех россиян вопрос.


Владимир Путин с участниками встречи

Он вспомнил недавно вышедший фильм-расследование Алексея Навального о якобы тайном "дворце" главы государства под Геленджиком и поинтересовался, правдива ли эта информация. Президент сразу же уточнил, что целиком это видео не смотрел, но все же видел некоторые отрывки из него, которые ему предоставляли коллеги.

Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда,

— заявил Путин.


Президент напомнил, что информация о его предполагаемом дворце под Геленджиком муссируется в прессе уже больше 10 лет, при этом никаких официальных документов, подтверждающих наличие у него той самой недвижимости, за это время так и не появилось.

На протяжении 10 лет должны были остаться какие-то проводки финансовые, какие-то оформления у нотариуса: в книгах, электронном виде. Вместо этого что? Разместили мое плавание стилем баттерфляй в каком-то бассейне, в котором я никогда не был. <...> Я так плавал! В Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного нашего персонажа, нужно сказать: "Скучно, девочки",

— подытожил Путин.


Во время видеовстречи Владимир Путин также затронул тему составления брачных договоров. Президент выразил негативное отношение к подобного рода документам, однако не стал отрицать, что некоторым современным парам такой способ подходит больше всего.

В современном мире — это с Запада к нам приходит, но тем не менее — есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то они, наверное, должны доверять друг другу. Но тем не менее жизненные ситуации разные, и это тоже возможно и распространяется,

— высказался Путин.


Напомним, что снявший фильм-расследование о "дворце Путина" Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО: туда он был доставлен 17 января, сразу же после возвращения из Берлина, где проходил лечение после отравления. На минувших выходных по всей России, в том числе в столице, проходили митинги в поддержку Навального с требованиями выпустить его на свободу. На этих акциях полиция задержала больше трех тысяч человек. Среди них была и жена Алексея Навального Юлия.


Алексей и Юлия Навальные
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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