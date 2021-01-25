Володин: в планах строительства нового Парламентского центра пока нет

Лидия Мартынова

Планировать строительство нового Парламентского центра можно только после того, как будут решены основные проблемы граждан, сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На сегодняшний день ни у кого нет ясного понимания, во сколько обойдётся новый парламентский центр. Моя личная позиция: заниматься этим нужно только после того, как будут решены основные проблемы наших граждан», — сказал он.

По словам Вячеслава Володина, здание на Охотном Ряду, в котором Госдума размещена сегодня, «старое», но «работать в нём можно». При этом политик напомнил о том, что благодаря поддержке со стороны Управления делами президента были отреставрированы Троекуровские палаты — архитектурный памятник XVII века — туда переедут Комитет Госдумы по международным делам и управление по международным связям.

Также благодаря отведённому ей новому зданию, спасти удалось уникальную Парламентскую библиотеку, в которой хранится более 1 миллиона изданий.

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Нерешённым, по словам спикера, остаётся вопрос с залом пленарных заседаний, в котором не было ремонта более 20 лет. «Самая большая проблема — обеспечение зала пленарных заседаний воздухом: вентиляционная система в нём не рассчитана на длительную работу», — пояснил он.

Однако, исходя из экономической ситуации в стране, депутаты приняли решение отложить проведение и этих ремонтных работ. «Даже этого пока в планах нет», — подчеркнул Вячеслав Володин.