Зелень к столу с домашней грядки

Лидия Мартынова

Каждому человеку известно о пользе зелени. Во всей растительности заключено исключительное благо, которое обусловлено богатым содержанием в них биохимических веществ, витаминов и микроэлементов. Многие дачники на своих участках стремятся посадить как можно большее количество зелени, чтобы пользоваться ими в сезон и делать заготовки на зиму. Базилик, стрелки чеснока и лука, петрушка, укроп и другие пряные травы, с их пьянящим ароматом и непревзойденными вкусовыми качествами, приносят пользу не только для здоровья, но и придают любому блюду пикантный вкус и эстетический вид.

Летом грядки пестрят, а зимой такая радость доступна лишь с прилавков магазинов и рынков. Однако, в последнее время, многие любители свежей зелени освоили методику выращивания многих видов растительных культур у себя дома. Приятные бонусы от такой деятельности — экономия бюджета (зимняя зелень на прилавках дорогая), кладезь витаминов, аромат в квартире, в блюдах всегда свежая зелень, хорошее самочувствие и общее состояние здоровья.





Разводят зелень в специальных контейнерах на подоконниках. В магазинах сегодня есть всё необходимое. Нужно только желание и приложение небольших усилий.

Что понадобится

Важные советы

приобретите специальные контейнеры;купите грунт, важно, чтобы почва была рыхлая и воздухопроницаемая;чтобы реже поливать, можно приобрести гидрогель;необходимые семена.

Если семена находятся неглубоко в почве, то их не следует часто поливать. Воду надо использовать комнатной температуры, растворив в ней минеральные удобрения. Первую подкормку надо проводить через неделю после появления ростков. Далее следует провести пикировку (удаление нижней трети корней) и вторую подкормку, последующее внесение удобрений после разрастания корня. Важно, чтобы растения получали достаточное количество света.

Технология выращивания некоторых видов зелени, может быть упрощена:

Кресс-салат. Контейнер заполняем водой, кладем салфетки и высыпаем туда большое количество семян. Урожай будет готов через 1,5 недели.Сельдерей. Отрезанное основание сельдерея, помещенное в емкость с водой, через некоторое время даст свой урожай.Лук-порей. Необходимо посадить небольшую луковицу с корешками и зеленым ростком стрелки в грунт.Базилик. Черенки от базилика, могут дать превосходные всходы, после посадки их в грунт.

Освоив методику выращивания зелени в домашних условиях, можно замахнуться и на более серьёзные растительные культуры. Главное получить всю подробную информацию по технологии выращивания. Свои грядки в доме — эстетичный вид и польза круглый год.