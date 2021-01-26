10 из 10: лучшие актёры прошлого десятилетия в российском кино

Вадим Карасев

2010-е стали для российской киноиндустрии временем значительного подъёма — после стагнации в 1990-х и слегка возросшего интереса к отечественному кино в 2000-х, когда вышли первые российские блокбастеры, в стране наконец начала зарождаться своя “система звёзд”, особенно молодых. Иван Афанасьев выбрал за каждый год минувшего десятилетия по одному актёру/актрисе, которые “выстрелили” и стали знаковыми лицами в российском кинематографе.

2011 год — Данила Козловский

Нельзя сказать, что до этого у Козловского не было выдающихся ролей — как минимум были хитовый боевик “Мы из будущего”, травести-комедия “Весельчаки” и, конечно, знаковое эпизодическое участие в “Улицах разбитых фонарей” (никогда не простим убийство Дукалиса и Ларина!). Но 2011-й стал для актёра самым продуктивным в карьере — аж пять ролей! Например, пошумевший “Распутин” с Жераром Депардье и отличная комедия “Пять невест”.

После этого Козловский надолго стал символом нашего кино — впереди были “Легенда №17”, “Духless” и “Академия вампиров”, после которой о нём стали говорить чуть ли не как о первом российском актёре, “снявшемся в голливудском блокбастере” (хотя блокбастер там так себе, но мы всё равно за Данилу рады).

2012 год — Яна Троянова

Нельзя сказать, что в тот же год прекрасная актриса, до этого работавшая в основном в театре, вдруг стала звездой мирового масштаба, но совершенно точно очень громко заявила о себе. Роль в “Жить” её мужа Василия Сигарева, выдающаяся работа в одной из лучших российских комедий “Кококо” Авдотьи Смирновой (где также блистала Анна Михалкова, но у неё уже была выдающаяся роль в “Изображая жертву”) и выход на мировую публику в артхаусной картине “Небесные жёны луговых мари” Алексея Федорченко, впервые показанной на Римском кинофестивале.

Через три года Троянова снимется в “Стране ОЗ”, ставшей народной альтернативой “Иронии судьбы”, а ещё через год — превратится в звезду благодаря сериалу “Ольга”. Сейчас Яну и её гражданскую позицию знают даже в российском правительстве.

2013 год — Пётр Фёдоров

Если заглянуть в фильмографию Фёдорова, обнаружится, что до этого в его активе было немало ролей в самых разных фильмах — от “ДМБ” до неоднозначного блокбастера “Обитаемый остров” в двух частях.

Именно на последнем Фёдор Бондарчук здорово с Петром сработался и позвал его в не менее спорный, но значимый для отечественного кино “Сталинград”, который его прославил и занёс на “карту звёзд”. Можно даже сказать, что Петру удалось слегка пошатнуть гегемонию Козловского, который ранее был едва ли не монополистом — слава богу, ему при этом хватило сил и желания не превратиться в единственное лицо в российском кинематографе.

2014 год — Александр Паль

Успех одного из самых интересных и обаятельных актёров российского кино пришёлся на период успеха “Горько!” Жоры Крыжовникова, моментально ставшего самым резонансным отечественным фильмом на ближайшие пару лет. С тех пор у Паля появилась масса отличных и разноплановых ролей, а сам он оказался самым интересным молодым лицом в российском кино. Можно даже сказать, что Саше (хочется звать его именно так) удалось стать по-настоящему “народным” актёром, наравне с Хабенским, Серебряковым и каким-нибудь Безруковым.

2015 год — Юрий Колокольников

Опять-таки, ещё до звания самого востребованного российского актёра на Западе у Колокольникова было немало отличных ролей. Но все они были преимущественно в авторском кино: “Куке” Ярослава Чеважевского, “Событии” Андрея Эшпая, “Кошечке” Григория Константинопольского.

А потом двухметрового парня с внешностью скандинавского воина заметили создатели “Игры престолов” — и понеслась: с 2015-го ни года без роли в голливудских фильмах таких режиссёров, как Саймон Уэст, Майкл Бэй и Кристофер Нолан. Можно сказать, что Юрий стал ролевой моделью для актёров, мечтающих поставить на полочку наград “Оскар”: ему, конечно, пока до этого далеко, но есть и шансы, и талант.

2016 год — Александра Бортич

У Саши всё сложилось как-то гиперудачно: в 2014 году она сыграла с ходу первую и, возможно, лучшую роль в карьере в “Как меня зовут” Нигины Сайфуллаевой, в 2015-м и 2016-м составила компанию Даниле Козловскому в сиквеле “Духless” и “Викинге”. С последнего, а также сериала “Полицейский с Рублёвки” её карьера понеслась семимильными шагами.

За счёт специфической актёрской манеры, минимизирующей эмоции, Бортич даже успела получить звание “российской Кристен Стюарт” (последняя, как известно, сейчас превратилась в одну из лучших актрис Голливуда). Такое сравнение может показаться не слишком лестным, но в итоге у Саши всё сложилось отлично: сейчас она ярчайшая российская актриса, привлекающая внимание к любому фильму/сериалу с её участием. А в этом суть “звёздности” и заключается.

2017 год — Александр Петров

Вместе с предыдущей Сашей он стал локальной звездой ещё во времена “Полицейского с Рублёвки”, где играл главную роль, — но там, пожалуй, его можно рассматривать вкупе с остальным ансамблем (взрастившим также отличного актёра из звезды дубляжа Сергея Бурунова). Но истинная и совершенно колоссальная слава, какая не снилась даже Даниле Козловскому, пришла к Саше Петрову с “Притяжением” Бондарчука — фильмом, как и все его проекты, неоднозначным, но ставшим культовым для поколения новой российской молодёжи (назовём их бумерами).

Артист, режиссёр, певец, поэт, метросексуал и человек, в одночасье превратившийся в главного актёра России на родине и за рубежом, Петров обосновался в российском кино уверенно и надолго. Его часто ругают за предпочтение количества качеству, но последние роли (например, в “Тексте”) говорят о том, что ему всё ещё есть чем нас удивить.

2018 год — Ирина Горбачёва

Задолго до настоящей популярности Ирину знали как успешного и популярного инстаграм-блогера, умевшего знатно рассмешить публику своими забавными видео — многие начинающие актрисы пытались подражать ей, но тщетно. Кроме того, у неё уже была в активе “Золотая маска” за роль в спектакле “Сон в летнюю ночь”. Истинная же слава настигла Горбачёву после успеха “Аритмии” Бориса Хлебникова — к 2018 году она превратилась в одну из самых востребованных российских актрис, сумев отодвинуть на второй план даже таких “акул” кино, как Светлана Ходченкова и Ксения Раппопорт.

Уже после этого Горбачёва стала сниматься гораздо реже — выбирая роли, которые точно заслуживают быть разыгранными. Ну а успех веб-шоу “Внутри Лапенко” и сериала “Чики” обеспечил ей народную любовь и узнаваемость на долгие годы вперёд — трудно сказать, может ли кто-то её сейчас переплюнуть по части популярности.

2019 — Александр Кузнецов

Хотелось назвать Кузнецова главным открытием 2018 года — уж сколько там было ролей: “Кислота”, “Лето”, “Скиф”… Или 2020-го — когда все вдруг открыли для себя “Папа, сдохни” Кирилла Соколова после восторгов западных рецензентов. Но пусть будет 2019-й — тогда все говорили о том, что ещё один Саша в российском кино может запросто переплюнуть по популярности своего коллегу Петрова благодаря, например, роли в скандальных “Содержанках”.

Не переплюнул и, кажется, не пытался — Кузнецов остался в своей, очень комфортной для него нише актёра, который не лезет в глаза, но, оказавшись перед зрителем, каждый раз его удивляет. Сейчас Кузнецов востребован за рубежом — например, сыграл в кадре с Луи Гаррелем. И запросто может затмить своих коллег на поприще мировой известности.

2020 — Милош Бикович

Вот уж кто точно смог составить конкуренцию Петрову, так это красавец-серб, знакомый публике ещё со времён “Духless”, но не сумевший тогда выйти из тени коллеги по кадру Данилы Козловского. Да и в целом — до поры до времени Бикович оставался довольно экзотичным зрелищем: фотогеничный, но какой-то слишком “европейский” для нашего кино актёр.

Всего один фильм смог сделать из него одного из главных актёров РФ: вышедший накануне 2020 года “Холоп” послужил причиной достать из закромов Первого канала не самый выдающийся сериал “Магомаев”, оперативно сбацать сиквел “Отеля “Элеон” и даже прикупить для показа продолжение фильма “Южный ветер”, кассового хита с родины Биковича. Дальше, с его способностями — только Голливуд и, если повезёт, даже главные роли.

Бонус №1: 2021 год — Юра Борисов

После интервью Юрия Дудя о Борисове узнала широкая публика — и обнаружила, как много фильмов с ним уже видела. В “Т-34” Борисов ещё был в тени Саши Петрова, но уже во “Вторжении”, сиквеле “Притяжения”, смог переиграть коллегу фактически на его же поле. В 2020-м у Юры вышло аж семь (!) проектов, включая новый народный хит “Серебряные коньки”, где он, кстати, даже не играл главную роль, но всё равно затмевал всех.

В 2021-м Борисов запросто может вытеснить все предыдущие имена и стать главным лицом в российском кино. Вслед за Петровым и Кузнецовым он уверенно идёт на Запад: в его активе уже есть главная роль в “Купе номер шесть” лауреата Каннского кинофестиваля Юхо Куосманена, а сам он однажды обмолвился, что не прочь сыграть героя боевика на манер Джона Уика.

Бонус №2: 2022 год — Тихон Жизневский

Едва ли вы сейчас вспомните с ходу, где ещё играл Жизневский, и, возможно, это слишком смелый прогноз, а дальнейшая карьера Тихона сложится совсем иначе. Но у него есть все задатки, чтобы стать звездой уровня Петрова или Борисова: он ярко показал себя в недавнем “Огне” (хочется сказать — огненно), 28 января выходит сериал “Топи” по Глуховскому, где Жизневский давит харизмой на пару с Иваном Янковским (которому чуть-чуть чего-то не хватает, чтобы тоже превратиться в любимчика публики).

А в этом году он просто обязан выстрелить с ролью майора Игоря Грома в одноименной экранизации комиксов Bubble. Дальше всё зависит только от выбора проектов, но у Жизневского интересная внешность, очевидные актёрские дарования и отсутствие негативного шлейфа от неудачных ролей.

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