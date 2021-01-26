8 законов энергии во Вселенной: как заставить энергетические потоки работать на вас

Вадим Карасев

Все, кто хочет идти по пути осознанности, счастья, удачи, добра и света, должны следовать законам энергии, действующим во Вселенной. Они очень просты и понятны. Старайтесь помнить о них, ведь они приведут вас к обретению счастья и гармонии.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о пяти законах равновесия. Они станут отличным дополнением ко всему, что сказано ниже. В совокупности это даст вам возможность понять истинную природу вещей, людских поступков и событий в нашем мире.

Энергия всегда едина

Энергия течет единым потоком, который мы либо принимаем, либо не принимаем. Человек может принимать его не полностью или вбирать все до капли. Это зависит от его настроения и желания.

Энергия как поступает к нам, так и исходит от нас

Люди способны генерировать свои потоки энергии, которые привлекают или отпугивают окружающих, удачу, счастье. Энергия Вселенной необходима для жизни, но аура других людей тоже может быть чрезвычайно важной. Например, это можно ощутить в полной мере в любви, когда другой человек нас вдохновляет, помогает чувствовать себя особенными.

Энергия безгранична

Человеческий потенциал безграничен, поскольку мы едины со всем сущим. То, что у вас есть сейчас, можно назвать вашим текущим энергетическим потенциалом. Открывайте себя для получения большей силы, большей уверенности и любви к жизни.

Уровень доступа к энергии ограничен сознанием

Получение энергии от Вселенной растет с духовным ростом. Старайтесь заниматься духовными практиками, поскольку они расширяют ваше сознание. Чем шире сознание, тем легче человеку изменять свою судьбу, строить мир вокруг себя. Обычно человек с определенным уровнем сознания получает соответствующий уровень энергии. Если он попытается получить ее больше, чем заслуживает, она просто испарится. В некоторых случаях избытки энергии могут вредить нам.

Энергия полезна лишь при взаимодействии

Энергия нужна людям для взаимодействия со Вселенной, с миром, людьми, событиями и местами. Если постоянно пребывать в уединении, невозможно будет использовать данную вам энергию космоса. При взаимодействии между людьми происходит энергообмен. Нельзя получить что-то, но ничего не отдать. Именно поэтому стоит избегать тех людей, которые дурно влияют на вас и заставляют вас чувствовать себя плохо. То же самое происходит и при взаимодействии со Вселенной. Нельзя просто просить ее о помощи. Нужно совершать благие поступки, чтобы мироздание не оставляло вас без сил и поддержки.

Энергия создает мир вокруг нас

Энергетические потоки проходят через нас и воплощаются в нечто материальное при помощи наших рук, слов, взгляда, поступков, действий. Если у вас слабое биополе, вы будете словно плыть по течению бурной реки, не имея возможности сменить курс.

Отданная энергия никуда не исчезает

Люди зачастую сильно боятся сделать кому-то добро, посвятить себя другому человеку, сделать что-то хорошее. Мало кто знает, что энергия не исчезает, если она была направлена в мирное и позитивное русло. Мир всегда вернет вам то, что вы дали ему. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Жадные люди, которые только принимают, но не отдают, теряют что-то очень важное.

Энергия нейтральна

Космическая энергия не обладает знаком «плюс» или знаком «минус». Это лишь инструмент для материализации мыслей. Только мы решаем, какую жизнь строить при помощи строительных кирпичиков, данных нам Вселенной.