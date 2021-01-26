Алена Апина попала в «черный список» украинского Минкульта
Две российские артистки — бывшая солистка популярной в 90-х группы «Комбинация» Алена Апина и экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Глебова — попали в перечень лиц, которые создают «угрозу национальной безопасности Украины».
Как сообщается на сайте Министерства культуры и информполитики (МКИП), обе певицы пополнили список «врагов Украины» по представлению Службы безопасности Украины (СБУ).
«Преступления» Глебовой (известной также под псевдонимом Беретта) заключается в том, что она после «российской оккупации Крыма» неоднократно ездила на полуостров, о чем сама сообщала в соцсетях.
Что же касается Алены Апиной, то она и без того уже находится в базе сайта «Миротворец» из-за неоднократных выступлений не только в «аннексированном» Крыму, но и в «оккупированном» и Луганске.
Отметим, что попав в «черный список» украинского Минкульта, певицы оказались во вполне достойной компании, которая по состоянию на 25 января насчитывает уже 159 человек.
Среди них Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. Документ постоянно обновляется и расширяется, так как Киев постоянно обнаруживает все новых артистов, создающих «угрозу национальной безопасности».
Ранее ИА Newstes сообщало, что в перечень лиц, которые создают «угрозу национальной безопасности украинского государства» также по представлению СБУ попал известный российский актер Павел Трубинер.