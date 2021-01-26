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Алена Апина попала в «черный список» украинского Минкульта

Алена Апина попала в «черный список» украинского Минкульта

Две российские артистки — бывшая солистка популярной в 90-х группы «Комбинация» Алена Апина и экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Глебова — попали в перечень лиц, которые создают «угрозу национальной безопасности Украины».

Как сообщается на сайте Министерства культуры и информполитики (МКИП), обе певицы пополнили список «врагов Украины» по представлению Службы безопасности Украины (СБУ).

«В соответствии со статьей 15 закона Украины „О кинематографии“, МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. 14 января 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной», — говорится в сообщении культурного ведомства.

«Преступления» Глебовой (известной также под псевдонимом Беретта) заключается в том, что она после «российской оккупации Крыма» неоднократно ездила на полуостров, о чем сама сообщала в соцсетях.

Что же касается Алены Апиной, то она и без того уже находится в базе сайта «Миротворец» из-за неоднократных выступлений не только в «аннексированном» Крыму, но и в «оккупированном» и Луганске.

Отметим, что попав в «черный список» украинского Минкульта, певицы оказались во вполне достойной компании, которая по состоянию на 25 января насчитывает уже 159 человек.

Среди них Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. Документ постоянно обновляется и расширяется, так как Киев постоянно обнаруживает все новых артистов, создающих «угрозу национальной безопасности».

Ранее ИА Newstes сообщало, что в перечень лиц, которые создают «угрозу национальной безопасности украинского государства» также по представлению СБУ попал известный российский актер Павел Трубинер.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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