Армения, Азербайджан и Россия обсудят восстановление транспортных связей

Анастасия Иванова

27 января вице-премьеры России, Армении и Азербайджана планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе.

Об этом рассказали РБК два источника — в правительствах России и Армении. С российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской — Мгер Григорян, с азербайджанской — Шахин Мустафаев.

Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января — на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе личной встрече глав трех государств — президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главная задача участников формата — определить, что нужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе.

Вице-премьерам предстоит обсудить сразу несколько возможных проектов, в частности строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию. Сейчас для связи с Нахичеванью у Азербайджана есть только авиасообщение.

Баку, помимо прочего, хотел бы добиться строительства там же автомобильного шоссе, сказал РБК российский дипломатический источник. Взамен Армения должна получить железнодорожную связь с Россией. У стран нет прямого сообщения — раньше оно осуществлялось через Грузию, но после войны 2008 года прервалось.

Кроме того, вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань, рассказал собеседник РБК.

Азербайджан уже начал строительство участка железной дороги на своей территории. В конце декабря Ильхам Алиев говорил, что стране потребуется максимум два года, чтобы построить нитку от Горадиза до Зангелана, границы с Арменией.

На встрече 11 января главы России, Армении и Азербайджана договорились, что рабочая группа должна представить список и график выполнения проектов до 1 марта.